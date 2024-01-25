- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Dijital İkiz İstanbul
DİJİTAL İSTANBUL
Tüm yönetim süreçleri, bilişim, yönetim ve teknoloji merkezi yani byte-İstanbul çatısı altında hayata geçirilecek. Byte-İstanbul ile İstanbul'a ait her veri tek elden, gerçek zamanlı ölçülecek. Ulaşımdan afet yönetimine dek her süreç İstanbullunun yaşam kalitesini artırmak için buradan yönetilecek.
BYTE-İstanbul bünyesindeki;
• Akıllı Ulaşım Veri Entegrasyon Merkezi
• Afet İzleme ve Simülasyon Merkezi
• Temiz ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi Merkezi
• Çevre İzleme ve Gözlem İstasyonu
• Su Kaynaklarının ve Teknolojilerinin yönetimi
• Atık Yönetimi ve Depozito Sistemi
• Dijital Beyaz Masa, gibi hizmetler birlikte ve tam entegre olarak çalışacak.
İstanbul girişimciliğin başkenti ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getirilecek.
DİJİTAL İKİZ İSTANBUL
Dijital İkiz İstanbul projesi ile şehre ait her veri tek merkezden ölçüp yönetilecek. Böylece nitelikli bilgiye anında erişme imkanına sahip olunacak.
Dört Boyutlu Şehir Modeli üzerinde deprem, sel, yangın gibi afetler sanal olarak simüle edilecek, kentimiz en kötü şartlara hazırlıklı hâle getirilecek.
Bizistanbul Mobil Uygulaması bir yıl içinde hizmete alınacak. Bu uygulamayla; alışverişten ulaşıma, otopark yönetiminden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda İstanbullulara pratik çözümler sunulacak.
Bizistanbul uygulaması ile; sinema veya tiyatro bileti alınabilecek, taksi çağırıp, en iyi toplu ulaşım rotası bulunacak, alışveriş yapılabilecek.
• @Parket ile İstanbul'un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.
• Yol-@çık ile ulaşım araçlarına cepten ulaşılacak. Bulunulan konumdan gidilmek istenen konuma kadar en verimli ulaşım araçları anlık olarak takip edilebilecek.