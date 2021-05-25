Devlet ve millet neden hedef alınıyor? Türkiye'ye yönelik saldırıların arkasında neler var?

CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile bakanlık pazarlığına girmesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize provokasyonu ve suç örgütü lideri Sedat Peker isimli şahsın Türkiye’yi hedef alan mesnetsiz suçlamaları… Eş zamanlı provokasyonlar yaşanıyor. Peki hedefleri ne ve ne amaçlıyorlar? Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? HDP’ye bakanlık önerisi ve kaset siyaseti ile neler amaçlanıyor? Gelişmeleri AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel değerlendirdi.

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