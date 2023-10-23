Devlet-millet Müslüman soykırımında! Katil İsrail'in acımasız yüzü kameralarda

Gazze'de katliam yapan İsrail, sokakta sivillere silah dağıtmaya başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sivillere silah dağıtırken kameralarca görüntülendi... Ben Gvir yakın geçmişte İsrail’de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor.

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