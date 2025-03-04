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Devlet Bahçeli’den yeni adımlar! Önce Demirtaş’ı sonra Türk’ü aradı

Devlet Bahçeli’den yeni adımlar! Önce Demirtaş’ı sonra Türk’ü aradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 09:02
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye hedefinde Bahçeli'den peş peşe kritik adımlar gelmeye devam ediyor. Bahçeli, önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ardından da Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramıştı. Bu kez eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü ve Bahçeli teşekkür edip sürece dair de "Umuyoruz her şey güzel geçecek" dediği öğrenildi.
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Devlet Bahçeli’den yeni adımlar! Önce Demirtaş’ı sonra Türk’ü aradı
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