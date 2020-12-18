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Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Cumhur İttifakı' yanıtı

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Giriş: 18.12.2020 18:05
Güncelleme:18.12.2020 18:13
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt olarak, “Cumhur İttifakı sürecek, 2023 yılında da yeniden iktidar olacak” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor' sözlerine flaş bir yanıt verdi.

TBMM'de gazetecilere konuşan Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı sürecek, 2023 yılında da yeniden iktidar olacak" dedi.

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