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Depremzedelerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 15.04.2023 21:04
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de depremzedelerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Deprem konutlarının temellerini süratle atıyoruz. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu.” dedi. Başkan Erdoğan, "Gençler bu tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mefta olacak" ifadelerini kullandı.
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