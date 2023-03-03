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Depremzedeler vefat edenler için Mevlid-i Şerif okunacak! 65 ildeki tarihi camilerde özel program

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Giriş: 03.03.2023 11:53
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenler için tarihi camilerde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutacak.
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