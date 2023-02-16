Depremle karanlığa gömüldü! Kahramanmaraş'ta DEPREM ANI kamerada

Kahramanmaraş'ta 7,7'lik deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremin etkisiyle gökyüzünün birkaç kez aydınlanması ve ardından şehrin karanlığa gömülmesi yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN