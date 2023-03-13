13 Mart 2023, Pazartesi
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Depremin vurduğu 3 ilde daha eğitim başladı! İl Milli Eğitim Müdürü son durumu A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de ders zili bugün çaldı. Öğrenciler oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdirdiği öğretmenlerden ders almaya başladı. A Haber muhabirleri detayları bölgeden aktardı. Halil İbrahim Uğur, Osmaniye'den, Esra Arpa da Gaziantep'den son durumu aktardı.