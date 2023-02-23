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Depremin psiko-sosyal etkisi! Asrın depremi toplumu da tahrip etti

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Giriş: 23.02.2023 08:33
Asrın felaketi olan depremin olumsuz sonuçlarından biri de hem bireylerin hem de toplumun psikolojisinde yıkıcı etkilere yol açması. Toplum olarak travmaların altından kalkabilmemiz için ise bu süreçte uzmanlara büyük bir görev düşüyor. Hem psikolog hem de sosyologların titizlikle çalışması gerekiyor. Peki depremin hem birey hem de toplum üzerindeki psiko-sosyal etkisi nedir? Uzmanlarına sorduk...
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