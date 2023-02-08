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Depreme ilişkin yeni görüntü! Bir anda tuzla buz oldu

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Giriş: 08.02.2023 22:45
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkımların olduğu kentlerden Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın depremin şiddetiyle yoldan geçen otomobillerin üstüne yıkıldığı görülürken çok sayıda katlı bina saniyeler içinde yıkıldı.
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