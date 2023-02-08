08 Şubat 2023, Çarşamba
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Depreme ilişkin yeni görüntü! Bir anda tuzla buz oldu
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkımların olduğu kentlerden Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın depremin şiddetiyle yoldan geçen otomobillerin üstüne yıkıldığı görülürken çok sayıda katlı bina saniyeler içinde yıkıldı.