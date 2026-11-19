Oruç Reis Somali'den sonra Pakistan'da! İkinci yurt dışı operasyonu başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'deki ilk kıtalararası görevinin ardından ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan'a ulaştı. Karaçi Limanı'na yanaşan gemi, Pakistan kara sularındaki iki ayrı bölgede 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda ise iki boyutlu sismik veri toplayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla 20 Kasım'da Pakistan'da tören düzenlenecek. Bakan Bayraktar, "Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz" dedi.