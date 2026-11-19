COP31'de büyük finale doğru: 11'inci günde hangi programlar var?

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de 11'inci güne girildi. Herhangi bir anlaşmazlık ya da aksilik yaşanmaması halinde yarın sona erecek olan zirvede, bugün "imece uygulamanın güçlendirilmesi" temasıyla paneller, konferanslar ve kapalı kapılar ardında diplomatik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin "uygulama COP'u" hedefiyle ev sahipliğini ve başkanlığını üstlendiği zirvede Mavi ve Yeşil alanlardaki hareketliliği ve günün programını, Can Okanar'ın yayınında Antalya'dan bağlanan A Haber muhabiri Abdullah Ünver tüm detaylarıyla aktardı.