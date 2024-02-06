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Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 12:49
Depremden en fazla etkilenen Hatay'da 1 yılda neler yapıldı? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak
Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak
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