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Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Asrın felaketinde bir hafta geride kaldı... Can kaybı 31 bin 643’e yükseldi

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Giriş: 13.02.2023 12:30
Türkiye peş peşe yaşanan iki depremle felaketi yaşadı.  Asrın felaketinde 8. gündeyiz. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü çok sayıda kentte yüzlerce saatin ardından mucize kurtuluşlar yaşanıyor. Bir yandan acı bir yandan mutluluk vardı. İşte akıllara kazınan o fotoğraf kareleri...
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