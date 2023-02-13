13 Şubat 2023, Pazartesi
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Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Asrın felaketinde bir hafta geride kaldı... Can kaybı 31 bin 643’e yükseldi
Türkiye peş peşe yaşanan iki depremle felaketi yaşadı. Asrın felaketinde 8. gündeyiz. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü çok sayıda kentte yüzlerce saatin ardından mucize kurtuluşlar yaşanıyor. Bir yandan acı bir yandan mutluluk vardı. İşte akıllara kazınan o fotoğraf kareleri...