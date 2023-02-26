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Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2023 18:34
AFAD Başkanı Yunus Sezer 11 ilde yaşanan deprem felaketinde can kaybının yükseldiğini açıkladı. Sezer yaptığı açıklamada vefat edenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini belirtirken bölgede 10 binin üzerinde konteyner kurulumunun sürdüğünün altını çizdi.
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