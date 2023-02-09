Depremde hasar gören Hatay Havalimanı ne zaman açılacak? Çalışmalar ne durumda?

Hatay Havalimanı yıkıcı 2 depremde büyük hasar gördü. Sadece helikopter inişlerinin yapılabildiği havalimanının yeniden kullanılabilmesi için 245 kişilik ekip ve 120 ekipman bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu’nun konuğu olan DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz anlattı. Hatırlanacağı üzere depremzedeler üzerinden siyasi rant peşine düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanın CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını iddia etmişti.

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