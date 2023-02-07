07 Şubat 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEPREM sonrası VİDEO çekerken ev üstüne böyle yıkıldı! Dehşet anları kamerada
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkılırken, korku dolu o anlar video ile kayda alındı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya'da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı.
Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş, korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.