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DEPREM sonrası VİDEO çekerken ev üstüne böyle yıkıldı! Dehşet anları kamerada

İHA
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Giriş: 07.02.2023 16:20
Güncelleme:07.02.2023 16:45
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkılırken, korku dolu o anlar video ile kayda alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya'da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı.

Bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı. Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş, korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.



Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

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