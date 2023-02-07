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A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

Son dakika deprem haberi... 7,7 uykuda 7,6 sokakta yakaladı... Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürerken deprem bölgelerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri depremle ilgili son gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay... İşte depremin yıkım görüntüleri...

A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:48
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A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

Yüzyılın felaketi Türkiye'yi sarstı. Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

ENKAZLARDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Devletin tüm imkanları seferber edilirken 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor.

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A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

A HABER DEPREM BÖLGELERİNDE

A Haber ekipleri deprem bölgelerinden son gelişmeleri anbean aktarıyor.

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A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

Adıyaman'da deprem bölgesi havadan görüntülendi.

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A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

İşte depremin dehşet veren yıkım görüntüleri...