A Haber drone kamerasından DEPREM bölgesi! Facianın boyutunu gözler önüne seren dehşet verici görüntüler

Son dakika deprem haberi... 7,7 uykuda 7,6 sokakta yakaladı... Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürerken deprem bölgelerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri depremle ilgili son gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay... İşte depremin yıkım görüntüleri...