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Haberler Galeri 33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

Son dakika deprem haberi... Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürerken kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak A Haber ekibi Hatay Serinyol'da 4 yaşındaki Ata Taner'in enkazdan çıkarılmasını görüntüledi. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:02
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33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

Yüzyılın felaketi Türkiye'yi sarstı. Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

ENKAZLARDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Devletin tüm imkanları seferber edilirken 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri son gelişmeleri anbean takip edip aktarmaya devam ediyor.

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33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ

Hatay'da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından çıkarıldı.

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33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

İşte o görüntüler...

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33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı