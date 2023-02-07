33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! Hatay’da 4 yaşındaki Ata Taner enkaz altından böyle çıkarıldı

Son dakika deprem haberi... Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürerken kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak A Haber ekibi Hatay Serinyol'da 4 yaşındaki Ata Taner'in enkazdan çıkarılmasını görüntüledi. İşte o anlar...