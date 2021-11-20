20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti?

Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2021 11:40
Güncelleme:20.11.2021 11:56
17 Kasım tarihinde Düzce’de 5 şiddetinde bir deprem yaşandı ve İstanbul ile çevre illerde hissedildi. Dün ise Erzurum’da 5,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Her iki depremde de ekipler anında harekete geçerek vatandaşların yardımına koştu. Türkiye peş peşe gelen şiddetli depremlerle bir kez daha karşılaştı ve deprem gerçeğiyle yüzleşti. Büyük Marmara depremi yine akıllara geldi. Düzce ve Erzurum depremleri ne anlama geliyor? Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti? Ay tutulmasının etkisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lütfü Türkkan neden kayıplara karıştı?
Lütfü Türkkan neden kayıplara karıştı?
5.1’LİK Deprem sonrası Erzurum
5.1'LİK Deprem sonrası Erzurum
Tokat Niksar’da korkutan deprem!
Tokat Niksar'da korkutan deprem!
Deprem hareketliliği neden arttı? Haritada tek tek anlattı
Deprem hareketliliği neden arttı? Haritada tek tek anlattı
PKK’ya pençe darbesi
PKK'ya "pençe" darbesi
Müslüme’den acı haber! Rapor ortaya çıktı mı?
Müslüme'den acı haber! Rapor ortaya çıktı mı?
5,1’lik deprem sonrası Erzurum!
5,1'lik deprem sonrası Erzurum!
FETÖ elebaşı öldü iddiasıyla ilgili flaş açıklamalar
"FETÖ elebaşı öldü" iddiasıyla ilgili flaş açıklamalar
Akıncı Üssü’ndeki o detayı ilk kez A Haber’de açıkladı
Akıncı Üssü'ndeki o detayı ilk kez A Haber'de açıkladı
CHP’li Faik Öztrak’ın ’battık bittik’ turu hüsranla bitti!
CHP'li Faik Öztrak'ın 'battık bittik' turu hüsranla bitti!
Türkiye-ABD arasında önemli temas
Türkiye-ABD arasında önemli temas
Sağlık Bakanı Koca’dan ’kısıtlama’ açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'kısıtlama' açıklaması
Daha Fazla Video Göster