17 Kasım tarihinde Düzce’de 5 şiddetinde bir deprem yaşandı ve İstanbul ile çevre illerde hissedildi. Dün ise Erzurum’da 5,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Her iki depremde de ekipler anında harekete geçerek vatandaşların yardımına koştu. Türkiye peş peşe gelen şiddetli depremlerle bir kez daha karşılaştı ve deprem gerçeğiyle yüzleşti. Büyük Marmara depremi yine akıllara geldi. Düzce ve Erzurum depremleri ne anlama geliyor? Deprem hareketliliği neden arttı? Fay hatları harekete mi geçti? Ay tutulmasının etkisi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN