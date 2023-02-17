Deprem bölgesine yardımlarda karayolunun yükünü demiryolu alıyor

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar sürüyor. Marmara Bölgesinden de Hatay'a demir yoluyla yardım malzemeleri gönderildi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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