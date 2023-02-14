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Deprem bölgesinde Kırgızistan'dan gelen otağ çadırlar kuruluyor

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 15:00
Kırgızistan'ın depremzedeler için gönderdiği otağ çadırlar Kahramanmaraş'ta kuruluyor. Çadır kurulumunda görev alan Türkiye'de yaşayan bir Kırgız vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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