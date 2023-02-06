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DEPREM bölgesinde hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? KAR ve SOĞUK etkili

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 15:46
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son gelişmeleri aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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