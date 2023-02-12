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Deprem bölgesinde hava durumu! Uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi

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Giriş: 12.02.2023 19:25
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan bölgede etkili olan soğuk hava etkisini gösterirken Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel A Haber ekranlarında deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı. İşte detaylar...
Deprem bölgesinde hava durumu
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