Deprem bölgesinde hava durumu! Uzman isim A Haber ekranlarında değerlendirdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Diğer yandan bölgede etkili olan soğuk hava etkisini gösterirken Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel A Haber ekranlarında deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı. İşte detaylar...