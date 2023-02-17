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Deprem anları kamerada! 11 ili vuran depremin şiddetini gösteren o anlar...

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 08:57
Merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan ikinci depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte depremin şiddetini gözler önüne seren o anlar...
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