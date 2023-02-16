Deprem anında bebeklere kalkan oldular! Kahraman hemşireler A Haber'e konuştu

Depreme hastanede yakalanan hemşireler sarsıntı anında kaçmak yerine beşik gibi sallanan kuvözleri tutarak yeni dünyaya gelen bebekleri korumaya çalıştı. O kahraman hemşirelerimiz A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok'a yaşadıklarını anlattı.

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