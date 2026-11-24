İzmir'de suya yüzde 70'e varan indirim! 1 Ocak'ta yeni tarife başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ücretlerinde yüzde 70'e varan indirim öngören yeni tarifeyi gündeme aldı. Taslağa göre konutlarda 0-10 metreküp aralığındaki su tüketimi için metreküp başına alınan ücret 60 liradan 22 liraya düşürülecek. Yeni tarifenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, yeni tarifeye ilişkin ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr