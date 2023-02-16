Deprem konutları ne zaman yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'e konuştu
Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelinirken sıra depremzedelerin geçici olarak barınmalarının sağlanması ve daha da önemlisi kalıcı konutların yapımına geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde gelişmelerle ilgili A Haber'e konuştu.
Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelinirken sıra depremzedelerin geçici olarak barınmalarının sağlanması ve daha da önemlisi kalıcı konutların yapımına geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde gelişmelerle ilgili A Haber'e konuştu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA"
Aziz milletimize ve ülkemize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte sahada. AFAD'ımızla Kızılay'ımızla Jandarma'mızla Emniyet birimlerimizle ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında. Yapılması gereken tüm iş ve işlemler süreçler bilfiil illerde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerinde görevlendirilen bakanlarımız dahilinde yürütülmektedir. Bakanlarımız yine bölgeye görevlendirdiğimiz valilerimiz, kaymakamlarımız hep birlikte enkazın bir kenarından tutmak suretiyle sürecimizi yönetmeye gayret gösteriyoruz.
Arama-kurtarma faaliyetleri bir taraftan sürerken de vatandaşlarımızın bu süreçte geçici barınmalarını sağlayacak çadır kurulum süreçleri konteyner kurulumlar beslenme ihtiyaçları yine sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda onları misafir ediyoruz.
Diğer taraftan da tabii ki çok büyük bir yıkım, 10 ilimizi 13 milyon 500 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ki dolaylı olarak da depremden az etkilense dahi tüm Türkiye'de bu manada hissedilen seviyesi az olabilir fazla olabilir ama her ilde neticede bu depremin etkilerini hissediyoruz. Bu manada da topyekun seferberlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımız afet koordinasyon merkezinde süreci bilfiil takip ediyor. Biz de alanda bakanlarımızla birlikte vatandaşımızın yanında bu eksikleri giderme gayretinde mücadelemizi veriyoruz.
ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK
Yerleşim alanlarına ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gaziantep'i tamamladık. Yeni yerleşim yerlerine ilişkin sürecimizi tamamladık. Yaparken de yerleşim yerlerinde faya olan mesafesi bu bizim olmazsa olmazımız. Zeminin kalitesi. Sağlam mıdır değil midir? Şehrin büyüme öngörüsü, şehrin ihtiyaçları. Yerel dinamikler yani şehrin kültürü burada insanlarımız neticede 24 saat yaşayacaklar tüm ihtiyaçlarını giderecekleri şekliyle şehrin kültürünü kimliğini de korumamız gerekiyor. Tüm bu öngörüler çerçevesinde çalışmalarımızı ilk önce Gaziantep'te tamamladık. Ardından Hatay'a gittik ve Hatay'da gerek Antakya'da gerek İskenderun'da gerekse diğer ilçelerimizde süreçlerimizi bilfiil tespitlerini yerinde yapmak suretiyle yürüttük.
MASTER PLAN
Ardından Adıyaman'a tüm ekibimizle birlikte gittik. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da Kahramanmaraş'ın en sağlam alanı neredeyse o alana yerleşimi yapacak çalışmalarımızı yaptık. Bu yerleşim yerlerini en güvenilir alanlara kurmak hedefimiz. 3 etaba ayıracağız. Bu etaplarda ilk önce şehrin çeperinde rezerv alanlarda konutlarımızı üreteceğiz. Ardından şehrin içine çok önemli bir bütün deprem gören şehirlerimizde şu an bir master plan çalışması yapıyoruz zemin etüdü ile buradaki sosyal ihtiyaçlarla kültürel ihtiyaçlarla master plan çalışması yapıyoruz. İmar planlarındaki ihtiyaçları da içerecek kısıtlamaları da içerecek bir çalışma çerçevesinde de 3. etapta şehrin merkezindeki inşaatlarımızı yapacağız.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Mart ayı başı itibariyle 30 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz. İşine başlayacağız. Mart ayında 10 ilimizde şantiyelerimiz başlayacak. Depremden hasar görmüş 10 ilimizde Mart ayı itibariyle inşaatlarımız yükselmeye başlayacak. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip de etap etap nerede hasar varsa hangi mahallede hasar varsa inşaatlarımızı eş zamanlı olarak yürüteceğiz ve 1 yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız.
Hasar tespit çalışmaları 1 hafta içinde tamamlanacak.
Enkazlardan çıkan demir ve beton ayrıştırılarak alt yapı için kullanılacak.
10 ilde hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bin konut yapılacak.
Yeni yerleşim yerleri zemine fay hatlarına olan mesafeye göre belirlenecek
TOKİ KONUTLARI NEDEN YIKILMADI?
TOKİ konutları dayanıklı radye temel üzerinde kuruldu.
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