Uludağ'da yeni sezon heyecanı! Oteller hazır, gözler kar yağışında
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Bölgede kar yağışı etkili olurken pistlerin kayak yapmaya elverişli hale gelmesi için yeterli kar örtüsünün oluşması bekleniyor. Kayak sezonunun aralık ayında açılması hedefleniyor. A Haber muhabiri Fatih Mısır, Uludağ'daki yeni sezon hazırlıklarını ve bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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