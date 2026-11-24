Uludağ'da yeni sezon heyecanı! Oteller hazır, gözler kar yağışında

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da 2026-2027 sezonuna yönelik hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Bölgede kar yağışı etkili olurken pistlerin kayak yapmaya elverişli hale gelmesi için yeterli kar örtüsünün oluşması bekleniyor. Kayak sezonunun aralık ayında açılması hedefleniyor. A Haber muhabiri Fatih Mısır, Uludağ'daki yeni sezon hazırlıklarını ve bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.