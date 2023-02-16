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Deprem hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Çevre ve Şehircilik ekipleri Gaziantep'te ev ev gezerek hasar tespiti yapıyor. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay detayları o noktadan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 16:48
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Deprem hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Bölgede 130 bin 331 binada hasar tespit çalışması yapıldı. 12 bin 964 binadaki 31 bin 522 bağımsız birim acil yıkılacak.

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Deprem hasar tespiti nasıl yapılıyor?

İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Eyübhan Avcı hasar tespitinin nasıl yapıldığını anlattı. Avcı, "Deprem sonrası binalarda gözlemsel hasarın ne derecede olduğunun belirlenmesi. Hasar var mı yok mu varsa ne derecede onların araştırılması yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Deprem hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Avcı, "Kolon ve kiriş yerleri belirleniyor. Çatlakların sıva kısımları sıyrılıp alınıyor. Herhangi bir kolon ve kiriş elemanlarına bir çatlak var mı bir hasar var mı bu gözlem yapılıyor." dedi

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Deprem hasar tespiti nasıl yapılıyor?
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Deprem hasar tespiti nasıl yapılıyor?

Deprem bölgesinde riskli ve yıkılacak yapıların tespiti sürüyor. ATV muhabiri Özlem Aktay, son gelişmeleri bölgeden aktardı.