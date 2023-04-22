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Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu! A Haber'de anlattı: Enerji bağımsızlığını tohumu Berat Albayrak’a ait

A Haber
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Giriş: 22.04.2023 14:32
Türkiye'nin enerji bağımsızlığının meşalesi olan Karadeniz gazı karaya çıkarıldı. 710 milyar metreküpe ulaşan Karadeniz'deki gaz rezervini ve bu enerji yolculuğunun perde arkasını Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'deki Memleket Meselesi programında yorumladı. Karadeniz gazının karaya rekor sürede ulaştırıldığını belirten Caşın, enerjideki bu atılım tohumlarının 2017'de atıldığını söyleyerek dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'a vurgu yaptı.
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