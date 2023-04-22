Denizden karaya Türkiye’nin enerji yolculuğu! A Haber'de anlattı: Enerji bağımsızlığını tohumu Berat Albayrak’a ait

Türkiye'nin enerji bağımsızlığının meşalesi olan Karadeniz gazı karaya çıkarıldı. 710 milyar metreküpe ulaşan Karadeniz'deki gaz rezervini ve bu enerji yolculuğunun perde arkasını Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'deki Memleket Meselesi programında yorumladı. Karadeniz gazının karaya rekor sürede ulaştırıldığını belirten Caşın, enerjideki bu atılım tohumlarının 2017'de atıldığını söyleyerek dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'a vurgu yaptı.

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