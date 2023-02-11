11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz Baykal'ın vefatıyla siyasette bir devir kapandı! Okan Müderrisoğlu A Haber'de anlattı: Deniz Bey milli bir insandı

Deniz Baykal'ın vefatıyla siyasette bir devir kapandı! Okan Müderrisoğlu A Haber'de anlattı: Deniz Bey milli bir insandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 09:23
Son dakika haberi... CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 84 yaşında vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Baykal'ı anlattı. Müderrisoğlu, "Sayın Deniz Baykal’ın vefatı ile birlikte Türkiye’de siyasette artık bir devrin kapandığını söyleyebiliriz. Deniz Bey gerçekten Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş müstesna bir isimdi. Ben özellikle birkaç hususu vurgulamak isterim. Deniz Bey milli bir insandı. Türkiye’nin çıkarlarını önceleyen bir insandı. Bu bence siyasi hayatındaki başlıklardan biridir. İkincisi parti siyasetini parti içi iktidarı partiye hakim olmayı ülkeye hakim olma ülkeyi yönetmenin önünde tutan siyasetin de simgesel bir ismi oldu bir dönem. Sayın Baykal’ın milli karakterinden duyulan rahatsızlık dolayısıyla tasfiye edilmesine ilişkin bir süreçti. Sayın Baykal’ın Pensilvanya patentli Amerika merkezli bir kaset komplosuyla siyasetten diskalifiye edildiğini gördük. Ama ülke meseleleri üzerine her zaman kafa yoran bir tarzı vardı. İnançlı bir insandı. İnancını kendi içinde yaşardı. Bu özelliği de çok takdire şayandı. Liderlik vasfı mücadele kabiliyeti ve hırsı her zaman siyasette bir rol modeldi. Deniz Baykal’ın bıraktığı mirasa bugün sahip çıkıldığını söylemek mümkün değil diyerek tamamlıyım sözlerimi." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyasette bir devir kapandı
Siyasette bir devir kapandı
Deniz Baykal kimdir?
Deniz Baykal kimdir?
Enkazdan kurtarılanlar umut oldu!
Enkazdan kurtarılanlar umut oldu!
Deniz Baykal vefat etti
Deniz Baykal vefat etti
119 saat sonra hayata gülümseyiş
119 saat sonra hayata gülümseyiş
Polisten asılsızdır anonsu
Polisten "asılsızdır" anonsu
Komutan: Baraj patlamadı
Komutan: "Baraj patlamadı"
Yarseli Barajı patladı yalanına yanıt
"Yarseli Barajı patladı" yalanına yanıt
Olası Marmara depremini tetikler mi?
Olası Marmara depremini tetikler mi?
Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı!
Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı!
85 yaşındaki teyze 107. saat sonra kurtarıldı
85 yaşındaki teyze 107. saat sonra kurtarıldı
Hatay’a giden yardımları çiftliğine istifledi
Hatay'a giden yardımları çiftliğine istifledi
Daha Fazla Video Göster