Deniz Baykal'ın vefatıyla siyasette bir devir kapandı! Okan Müderrisoğlu A Haber'de anlattı: Deniz Bey milli bir insandı

Son dakika haberi... CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 84 yaşında vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Baykal'ı anlattı. Müderrisoğlu, "Sayın Deniz Baykal’ın vefatı ile birlikte Türkiye’de siyasette artık bir devrin kapandığını söyleyebiliriz. Deniz Bey gerçekten Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş müstesna bir isimdi. Ben özellikle birkaç hususu vurgulamak isterim. Deniz Bey milli bir insandı. Türkiye’nin çıkarlarını önceleyen bir insandı. Bu bence siyasi hayatındaki başlıklardan biridir. İkincisi parti siyasetini parti içi iktidarı partiye hakim olmayı ülkeye hakim olma ülkeyi yönetmenin önünde tutan siyasetin de simgesel bir ismi oldu bir dönem. Sayın Baykal’ın milli karakterinden duyulan rahatsızlık dolayısıyla tasfiye edilmesine ilişkin bir süreçti. Sayın Baykal’ın Pensilvanya patentli Amerika merkezli bir kaset komplosuyla siyasetten diskalifiye edildiğini gördük. Ama ülke meseleleri üzerine her zaman kafa yoran bir tarzı vardı. İnançlı bir insandı. İnancını kendi içinde yaşardı. Bu özelliği de çok takdire şayandı. Liderlik vasfı mücadele kabiliyeti ve hırsı her zaman siyasette bir rol modeldi. Deniz Baykal’ın bıraktığı mirasa bugün sahip çıkıldığını söylemek mümkün değil diyerek tamamlıyım sözlerimi." ifadelerini kullandı.

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