11 Şubat 2023, Cumartesi
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Deniz Baykal kimdir? Neden vefat etti? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 84 yaşında vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. A Haber Ankara Murat Akgün, Baykal'ı anlattı. Akgün, "Dışişleri Bakanlığı döneminden kendisi Dışişleri Bakanlığı yaptığında ben de muhabir olarak gazetecilik yapıyordum. Onunla beraber birçok yurt dışı geziye gitmiştik. Siyasi yönünde yaptıkları yapmadıkları uzun süre tartışılacaktır. Herkes kendi kararını verecektir. Ben bu aşamada insani yönüyle ilgili en çok hatırladığım Dışişleri Bakanıyken ki insani yönleriyle birkaç kelime etmek gerekirse ben kendisini bir aydın olarak hatırlıyorum. Önemli bilgileri olan meziyetleri olan okumayı seven birçok kültür sanat alanında oluşacak söyleyecek lafları olan bir insan olarak hatırlıyorum." dedi.