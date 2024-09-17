Demokrasi tarihinin kara günü 27 Mayıs

Tarihe kara bir leke olarak kaydedilen 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası, 10 yıl başbakanlık yapan adnan menderes ve arkadaşları idam edildi. Menderes vefatının 63. yıld önümünde mezarı başında anılıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

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