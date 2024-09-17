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Demokrasi tarihinin kara günü 27 Mayıs

Demokrasi tarihinin kara günü 27 Mayıs

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 11:04
Tarihe kara bir leke olarak kaydedilen 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası, 10 yıl başbakanlık yapan adnan menderes ve arkadaşları idam edildi. Menderes vefatının 63. yıld önümünde mezarı başında anılıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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Demokrasi tarihinin kara günü 27 Mayıs
Demokrasi tarihinin kara günü 27 Mayıs
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