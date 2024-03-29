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Demirtaş'tan mektup neden gelmedi? HDP'li Altan Tan'dan bomba itiraf

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 20:53
HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'nın yerel seçimle ilgili çarpıcı açıklamaları var. Tan, DEM Parti içindeki bir kanadın İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ı desteklemediğini anlattı. Bunu da "PKK'nın silah bırakmasını istemeyenler İmamoğlu’na oy verecek" diye açıkladı. Sözlerinin devamı da var.
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