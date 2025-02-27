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DEM Partili heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi!

DEM Partili heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 19:07
Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmenin ardından İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapacakları otele geldi. Heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
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DEM Partili heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi!
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İmralı bildirisine yerli ve yabancı basından yoğun ilgi!
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