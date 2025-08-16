16 Ağustos 2025, Cumartesi
DEM Parti’den YPG açıklaması: Suriye’deki durum doğru analiz edilmeli
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Suriye'de terör örgütü YPG'den kaynaklı gelişmelere ilişkin konuştu. “'Türkiye'de çözüm ararken Suriyeli Kürtlerle de tarihi kalıcı bir uzlaşının arayışında olunmalı'' diye konuştu. Doğan'ın gündeminde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yürütülen çalışmalar da vardı.