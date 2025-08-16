DEM Parti’den YPG açıklaması: Suriye’deki durum doğru analiz edilmeli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Suriye'de terör örgütü YPG'den kaynaklı gelişmelere ilişkin konuştu. “'Türkiye'de çözüm ararken Suriyeli Kürtlerle de tarihi kalıcı bir uzlaşının arayışında olunmalı'' diye konuştu. Doğan'ın gündeminde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yürütülen çalışmalar da vardı.

