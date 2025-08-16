DEM Parti’den YPG açıklaması: Suriye’deki durum doğru analiz edilmeli

16 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 09:28
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Suriye'de terör örgütü YPG'den kaynaklı gelişmelere ilişkin konuştu. “'Türkiye'de çözüm ararken Suriyeli Kürtlerle de tarihi kalıcı bir uzlaşının arayışında olunmalı'' diye konuştu. Doğan'ın gündeminde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yürütülen çalışmalar da vardı.
