21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: "Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"
DEM Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz

DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: "Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 21:33
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde “terörsüz Türkiye süreci” vardı. Sürece karşı çıkan kesimlere tepki gösteren Hatimoğulları, partililerini de “Süreç karşıtlarının tahriklerine gelmeyin” sözleriyle uyardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM Parti’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz
Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz
"Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"
’Rüşveti ver’ ihaleyi al’ sistemi...
'Rüşveti ver' ihaleyi al' sistemi...
Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!
Özel '24 Ekim' sorusuna cevap vermedi!
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor
"MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor"
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Türkiye-KKTC ilişkileri nasıl şekillenecek?
Türkiye-KKTC ilişkileri nasıl şekillenecek?
Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri Sabah’a yerli otomobil Togg hediyesi
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah'a yerli otomobil Togg hediyesi
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
Başkan Erdoğan Katar’da
Başkan Erdoğan Katar'da
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı!
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı!
Emine Erdoğan, Kuveyt’te Al Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster