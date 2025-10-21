21 Ekim 2025, Salı
DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: "Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde “terörsüz Türkiye süreci” vardı. Sürece karşı çıkan kesimlere tepki gösteren Hatimoğulları, partililerini de “Süreç karşıtlarının tahriklerine gelmeyin” sözleriyle uyardı.