DEM Parti'den CHP ile ittifak mesajı! DEM’li Ahmet Saymadi: Parti dışından talimat alıyoruz

DEM Parti, Parti Meclisi Üyesi Ahmet Saymadi'den gündeme oturacak açıklamalar geldi. A Haber merkezimize ulaşan görüntülerde Ahmet Saymadi partinin karar alırken Kandil'den talimat aldığını dolaylı olarak ima etti ve ayrıca Doğu ve Güneydoğu için “Kürdistan” ifadesini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.

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