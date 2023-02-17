Defne Apartmanı’nda 3 mucize umudu! 1 kişiden ses, 2 kişiden ısı alındı

Defne Apartmanı enkazında 3 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki defene apartmanı'nda canlı umuduyla arama yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan aktardı. Gül, “Dakikalar önce sismik dinleme cihazı ile birlikte ekipler tekrar dinleme yaptılar. Çevredeki araçlar durduruldu ve derin bir sessizlik sağlandı. İçeride bir kişiden ses alınmış durumda. Aynı zamanda geceden itibaren de termal cihazlarla birlikte iki ısı tespit edilmişti. Şu an ekipler içeride Dalyan ailesinin olduğunu düşünüyor. Dalyan ailesinin 3 kişilik bir aile olduğunu bilgisi var elimizde. Şu anda ekipler o noktaya doğru ilerlemelerini sürdürüyor. Enkazın olduğu noktada Defne Apartmanı’nın 8 katlı olduğunu söyledi ekipler. İlk 4 katının derin bir şekilde çöktüğünü ve özellikle o beton blokların üst üste binmesinden dolayı ekiplerin de çalışma yapmakta zorlandığını belirtelim.” ifadelerini kullandı.

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