17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Defne Apartmanı’nda 3 mucize umudu! 1 kişiden ses, 2 kişiden ısı alındı

Defne Apartmanı’nda 3 mucize umudu! 1 kişiden ses, 2 kişiden ısı alındı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2023 12:14
Defne Apartmanı enkazında 3 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki defene apartmanı'nda canlı umuduyla arama yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan aktardı. Gül, “Dakikalar önce sismik dinleme cihazı ile birlikte ekipler tekrar dinleme yaptılar. Çevredeki araçlar durduruldu ve derin bir sessizlik sağlandı. İçeride bir kişiden ses alınmış durumda. Aynı zamanda geceden itibaren de termal cihazlarla birlikte iki ısı tespit edilmişti. Şu an ekipler içeride Dalyan ailesinin olduğunu düşünüyor. Dalyan ailesinin 3 kişilik bir aile olduğunu bilgisi var elimizde. Şu anda ekipler o noktaya doğru ilerlemelerini sürdürüyor. Enkazın olduğu noktada Defne Apartmanı’nın 8 katlı olduğunu söyledi ekipler. İlk 4 katının derin bir şekilde çöktüğünü ve özellikle o beton blokların üst üste binmesinden dolayı ekiplerin de çalışma yapmakta zorlandığını belirtelim.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 mucize umudu
3 mucize umudu
Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti
Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti
Mehmetçik deprem bölgesinde
Mehmetçik deprem bölgesinde
Deprem bir köyü haritadan sildi
Deprem bir köyü haritadan sildi
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzede çocuklar böyle teşekkür etti
Depremzedelere nakdi yardım
Depremzedelere nakdi yardım
Dev kayalar köye yuvarlandı
Dev kayalar köye yuvarlandı
Yardım için tren kiraladı
Yardım için tren kiraladı
Mezar taşlarına yansıyan acı
Mezar taşlarına yansıyan acı
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
Deprem anları kamerada
Deprem anları kamerada
Yol paramparça oldu
Yol paramparça oldu
Daha Fazla Video Göster