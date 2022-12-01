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Dedeağaç neden askeri üs haline getiriliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2022 16:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan müttefik ülkelere terör örgütü PKK/KCK/YPG uyarısı geldi. Konuyu canlı yayın konuğumuz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ile detaylandırdık.
Dedeağaç neden askeri üs haline getiriliyor?
Dedeağaç neden askeri üs haline getiriliyor?
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