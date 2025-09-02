02 Eylül 2025, Salı

Dayakçı CHP’li başkanın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Dayakçı CHP’li başkanın yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 10:12
Denizli'de parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtayı, sopayla döven CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın yeni bir şiddet videosu ortaya çıktı. Belediye Başkanı Hayla'nın ilk döneminde cinayet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı da öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
