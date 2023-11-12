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Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 11:39
Güncelleme:12.11.2023 11:39
İstanbul Arnavutköy'de inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri tamamlandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor
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