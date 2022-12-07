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Daron Acemoğlu’nun sözleri CHP’yi karıştırdı! “Dar koridor” adlı kitabında “Atatürk” eleştirisi

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Giriş: 07.12.2022 10:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'nun 'Dar koridor' adlı kitabında Atatürk ve inkılaplarını eleştirdiği ortaya çıktı. Türkiye'yi yeniden IMF bataklığına sokmak isteyen Acemoğlu'nun sözleri CHP içinde tartışmalara neden oldu.
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