27 Ağustos 2024, Salı
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Darbenin beyni Adil Öksüz böyle kaçtı! Öksüz’ün kaçışına yardım eden tek firari Cihat Yıldız yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan Cihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Yıldız’ın 8 yıl sonra yakalanması Adil Öksüz’ün kaçışındaki sır perdesini araladı. İşte 15 Temmuz'da gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışı...