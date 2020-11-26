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Darbecilere ceza yağdı! Akıncı Üssü davası kararını A Haber'de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 12:32
Güncelleme:26.11.2020 14:21
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz’a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı ve Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran kararın ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı ve Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran kararın ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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