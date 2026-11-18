ABD Doğu Akdeniz'de neye hazırlanıyor? Askeri üslerde hareketlilik

ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri yapılanmasını güncellediği öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Girit ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki askeri üslerde yürüttüğü çalışmalara hız verdi. Bölgedeki askeri hazırlıkların amacı merak konusu olurken ABD'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin ne anlama geldiği tartışılmaya başlandı. Yunanistan'daki gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.