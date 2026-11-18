Bakan Yaşar Güler'den terörsüz Türkiye ve bölgesel güvenlik mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapıların silah bırakılarak tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Güler, nihai hedefin Türkiye'de ve yakın çevresinde terörün tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. ABD-İran geriliminin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Güler, İsrail'in saldırgan politikalarını eleştirdi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlere karşı Türkiye'nin gerekli diplomatik ve askerî tedbirleri aldığını da söyledi.