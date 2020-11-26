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Akıncı Üssü davasında bir sanık mahkeme başkanını tehdit etti!

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 12:11
Güncelleme:26.11.2020 12:50
Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 475 sanıklı davanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, karar duruşması sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkemede kararın açıklanmasının ardından sanıklardan biri mahkeme başkanını "İleride sizinle görüşeceğim" ifadelerini kullanarak tehdit etti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 475 sanıklı davanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, karar duruşması sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kampüsün girişinde karar duruşması öncesinde arama noktalarının oluşturulduğu görülürken, alan ve etrafı drone ile havadan sürekli izlendi.

Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün çevresinde çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştirilirken, özel harekat ve yunus ekiplerinin de aralarında bulunduğu polisler, bölgede devriye halinde gezdi. Çevik kuvvet ekipleri de alanda hazır bekletildi.

MAHKEME BAŞKANINI TEHDİT ETTİ

Mahkeme salonunda yaşananları aktaran A Haber muhabiri Murat Sekban, "Kararın açıklanmasının bitmesiyle birlikte sanıklardan bir tanesi mahkeme başkan��nı tehdit etti 'İleride sizinle görüşeceğim' diye bir ifade kullandı." şeklinde konuştu.

DURUŞMADAN NOTLAR

Öte yandan güvenlik önlemleri kapsamında duruşmayı izlemek için araçlarıyla gelenler, 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek kampüse alındı.

Sanık yakınları, taraf avukatları, müştekiler ve basın mensupları, HES kodu sorgulandıktan sonra duruşma salonunun olduğu binaya girdi.

Burada sanık yakınları ve müştekiler ayrı ayrı salonlardan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmayı takip etti.

Taraf avukatları ile basın mensupları ise duruşmanın görüldüğü ana salonda davayı izledi. Salon dışında ve içinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken stajyer ve cübbesi olmayan avukatlar mahkeme salonuna alınmadı.

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